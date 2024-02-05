Музей истории шоколада откроют при кондитерской фабрике в Сарапуле
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Об этом написал член постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Алексей Малюк на своей странице во «ВКонтакте», сообщает интернет-издание «Сусанин».
По его словам, гости смогут узнать историю Сарапульской кондитерской фабрики, увидеть, как производят конфеты, сарапульский зефир и другие сладости.
Кроме того, при музее откроют кулинарную студию, где можно будет попробовать себя в роли кондитера.
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