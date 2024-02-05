Музей истории шоколада откроют при кондитерской фабрике в Сарапуле

В Удмуртии на территории Сарапульской кондитерской фабрики откроется музей истории шоколада. Открытие намечено на весну.

Об этом написал член постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Алексей Малюк на своей странице во «ВКонтакте», сообщает интернет-издание «Сусанин».

По его словам, гости смогут узнать историю Сарапульской кондитерской фабрики, увидеть, как производят конфеты, сарапульский зефир и другие сладости.

Кроме того, при музее откроют кулинарную студию, где можно будет попробовать себя в роли кондитера.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Королёве состоится традиционный фермерский фестиваль. Он пройдёт с 9 по 11 февраля.