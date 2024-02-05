Депутат Нилов предложил оснастить тревожной кнопкой каршеринг и скорую помощь
- РИА Новости
«Масса случаев противоправных действий, удерживания, угрозы, предчувствия опасности. Поэтому я бы такие тревожные кнопки разместил в такси», — отметил Нилов.
Он также считает необходимым разместить такие кнопки в общественном транспорте и в автомобилях скорой помощи.
Кроме того, депутат предложил обязать оборудовать автомобили каршеринга алкотестерами и возможностью глушить двигатель дистанционно.
«Я бы установил ещё тревожные кнопки для всех автомобилей каршерингов. Только чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними (неадекватными водителями. — RT) устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП. Вот чтобы этого не было, соответственно, дистанционно можно было бы в экстренных случаях посылать сигнал и глушить двигатель», — заключил собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией.
Подробнее — в материале RT.