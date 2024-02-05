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Депутат Нилов предложил оснастить тревожной кнопкой каршеринг и скорую помощь

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT предложил оснастить тревожной кнопкой не только такси, но и автомобили каршеринга и машины скорой помощи.
Депутат Нилов предложил оснастить тревожной кнопкой каршеринг и скорую помощь
  • РИА Новости

«Масса случаев противоправных действий, удерживания, угрозы, предчувствия опасности. Поэтому я бы такие тревожные кнопки разместил в такси», — отметил Нилов.

Он также считает необходимым разместить такие кнопки в общественном транспорте и в автомобилях скорой помощи.

Кроме того, депутат предложил обязать оборудовать автомобили каршеринга алкотестерами и возможностью глушить двигатель дистанционно.

«Я бы установил ещё тревожные кнопки для всех автомобилей каршерингов. Только чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними (неадекватными водителями. — RT) устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП. Вот чтобы этого не было, соответственно, дистанционно можно было бы в экстренных случаях посылать сигнал и глушить двигатель», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией.

Подробнее — в материале RT.

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