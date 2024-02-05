В России предложили оснастить в обязательном порядке все такси тревожной кнопкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии «тревожной кнопки» для связи с полицией. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров.

«К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов. Случается, что жизни и здоровью самого шофёра может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — отметил Милонов.

По его словам, надо признать, что с ростом популярности этого вида передвижения растут и криминальные риски для обеих сторон.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.