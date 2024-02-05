Путин поручил представить меры стимулирования спроса на решения в робототехнике

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения.

«Правительству Российской Федерации... представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Отчитаться о предложениях необходимо до 30 марта.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что резидентами инновационного кластера «Ломоносов» стали около 60 компаний, которые работают в сферах робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.