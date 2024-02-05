RT в Telegram
Подпишись

Путин поручил представить меры стимулирования спроса на решения в робототехнике

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения.
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на решения в робототехнике
  • РИА Новости

«Правительству Российской Федерации... представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Отчитаться о предложениях необходимо до 30 марта.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что резидентами инновационного кластера «Ломоносов» стали около 60 компаний, которые работают в сферах робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить