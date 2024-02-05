Путин поручил расширить перечень специальностей для женщин в Академии ФСБ

Президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей, по которым на учёбу в академию ведомства берут женщин.

«ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится приём лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» по образовательным программам высшего образования», — говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с победителями, призёрами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками.

Ответственным за выполнение поручений назначен глава ФСБ России Александр Бортников.

В Тюменской области ранее заявили о росте числа женщин-предпринимателей.

При поддержке кадрового центра «Работа России», женщины чаще всего открывают салоны красоты, ателье, центры дополнительного и дошкольного образования, оказывают клининговые услуги.