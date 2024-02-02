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В Тюменской области заявили о росте числа женщин-предпринимателей

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В Тюменской области с 2012 года более 1,4 тыс. женщин-предпринимателей открыли своё дело.
В Тюменской области заявили о росте числа женщин-предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на областной Департамент труда и занятости населения.

Отмечается, что только в 2023 году 114 жительниц региона открыли своё дело в качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей или юридического лица.

При поддержке кадрового центра «Работа России», женщины чаще всего открывают салоны красоты, ателье, центры дополнительного и дошкольного образования, оказывают клининговые услуги.

В 2024 году единовременную выплату на развитие бизнеса в размере до 192 тыс. рублей смогут получить 179 жительниц области.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Ульяновске достигло 32,7 тыс.

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