Большинство россиян считают, что у них есть проблемы с финансовой грамотностью
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование EARNIE.
Только 23% опрошенных планируют освоить инструменты финансовой грамотности в этом году, из них 69% — мужчины.
Респонденты также назвали самые популярные инструменты финансовой грамотности, которые сами применяют: отслеживание трат (36%), планирование бюджета (31%), привычка откладывать до 10% дохода (19%), подушка безопасности (5%).
Кроме того, лишь 19% россиян инвестируют средства, 81% вообще не используют данный инструмент.
Ранее в Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.