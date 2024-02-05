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Большинство россиян считают, что у них есть проблемы с финансовой грамотностью

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Новое исследование показало, что только 13% россиян считают себя финансово грамотными. 63% признают, что у них есть проблемы с накоплением денег и тратами, из них 62% — женщины.
Большинство россиян считают, что у них есть проблемы с финансовой грамотностью
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование EARNIE.

Только 23% опрошенных планируют освоить инструменты финансовой грамотности в этом году, из них 69% — мужчины.

Респонденты также назвали самые популярные инструменты финансовой грамотности, которые сами применяют: отслеживание трат (36%), планирование бюджета (31%), привычка откладывать до 10% дохода (19%), подушка безопасности (5%).

Кроме того, лишь 19% россиян инвестируют средства, 81% вообще не используют данный инструмент.

Ранее в Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

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