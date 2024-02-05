Более трети россиян ведут раздельный сбор мусора

Более трети россиян (37%) в ходе исследования заявили, что ведут дома регулярный раздельный сбор мусора.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Аналитический центр НАФИ.

Восемь из десяти россиян положительно относятся к раздельному сбору мусора, причём женщин больше, чем мужчин — 83% против 75%.

За последние четыре года доля таких граждан выросла в 2,5 раза (в 2019 году их было 14%), а по сравнению с показателями восьмилетней давности — в девять раз (37% в текущий момент против 4% в 2015 году).

Доля тех, кто за последний год хотя бы раз сдавал вторсырьё или экологически опасные отходы (макулатура, пластиковая или стеклянная тара, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы) отдельно от другого мусора, почти в два раза выше и составляет 68%.

Ранее сообщалось, что в Москве при помощи электронной услуги «Вывоз ненужных вещей» жители отправили на переработку более 1 тыс. т металла за всё время работы сервиса.