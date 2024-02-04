ЦИК: за выборами президента будут наблюдать члены избирательного суда Сальвадора
В сообщении указывается, что согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьёй Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона.
«Коллеги приняли приглашение Центризбиркома участвовать в международном наблюдении на выборах президента России», — отметили в пресс-службе.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на выборы не будут приглашаться наблюдатели из стран, назвавших их нелегитимными.