ЦИК: за выборами президента будут наблюдать члены избирательного суда Сальвадора

Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора. Такую информацию привела пресс-служба Центризбиркома России.

В сообщении указывается, что согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьёй Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона.

«Коллеги приняли приглашение Центризбиркома участвовать в международном наблюдении на выборах президента России», — отметили в пресс-службе.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на выборы не будут приглашаться наблюдатели из стран, назвавших их нелегитимными.