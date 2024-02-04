RT в Telegram
Подпишись

ЦИК: за выборами президента будут наблюдать члены избирательного суда Сальвадора

Короткая ссылка
Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора. Такую информацию привела пресс-служба Центризбиркома России.
ЦИК: за выборами президента будут наблюдать члены избирательного суда Сальвадора

В сообщении указывается, что согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьёй Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона.

«Коллеги приняли приглашение Центризбиркома участвовать в международном наблюдении на выборах президента России», — отметили в пресс-службе.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на выборы не будут приглашаться наблюдатели из стран, назвавших их нелегитимными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить