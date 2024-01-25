Косачёв: наблюдатели из стран, назвавших выборы нелегитимными, не приглашены

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российский парламент не направлял приглашения наблюдателям из стран, которые назвали предстоящие в России выборы нелегитимными.

Его слова приводит ТАСС.

«Приглашения не направлялись в адрес тех межпарламентских объединений и национальных парламентов, которые уже поспешили назвать предстоящие выборы нелегитимными», — заявил он.

По словам парламентария, тем самым такие организации лишили себя права выступать в качестве объективных и независимых наблюдателей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента России.