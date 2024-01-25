Косачёв: наблюдатели из стран, назвавших выборы нелегитимными, не приглашены
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«Приглашения не направлялись в адрес тех межпарламентских объединений и национальных парламентов, которые уже поспешили назвать предстоящие выборы нелегитимными», — заявил он.
По словам парламентария, тем самым такие организации лишили себя права выступать в качестве объективных и независимых наблюдателей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента России.