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МЧС: площадь пожара в Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров

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Тушение пожара в городе Усть-Илимске Иркутской области, где загорелся деревянный двухэтажный дом, продолжается. По данным пресс-службы МЧС России, площадь горения достигла 700 кв. м.
МЧС: площадь пожара в Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров
  • РИА Новости

О пожаре в Иркутской области стало известно днём 4 февраля. Сообщалось, что из горящего строения вывели двоих человек. Ещё 30 жильцов покинули дом самостоятельно.

Позднее поступила информация, что площадь горения увеличилась до 400 кв. м. Спустя ещё некоторое время огонь охватил уже 700 кв. м.

«В иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 кв. м. В Усть-Илимске огнеборцы МЧС России работают при 25-градусном морозе. Тушение деревянного двухэтажного дома продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о проверке, которую начали в Амурской области по факту травмирования при пожаре трёхлетнего ребёнка.

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