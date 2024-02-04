Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области выросла до 400 квадратных метров
- РИА Новости
В ликвидации пожара задействованы 33 специалиста и 12 единиц техники. Сообщалось, что из горящего здания спасли двух человек. Ещё 30 жильцов смогли самостоятельно выбраться на улицу.
«В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 400 кв. м», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре в Амурской области, где загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные вывели из жилища четырёхлетнего ребёнка.