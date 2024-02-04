Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области выросла до 400 квадратных метров

Ситуация с пожаром в городе Усть-Илимске Иркутской области, где горит двухэтажный жилой дом, усугубилась. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, площадь горения увеличилась до 400 кв. м.

В ликвидации пожара задействованы 33 специалиста и 12 единиц техники. Сообщалось, что из горящего здания спасли двух человек. Ещё 30 жильцов смогли самостоятельно выбраться на улицу.

«В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 400 кв. м», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в Амурской области, где загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные вывели из жилища четырёхлетнего ребёнка.