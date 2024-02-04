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Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе в Екатеринбурге

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Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга.
Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала», — цитирует его РИА Новости.

Полиция проверила около 270 человек, уточняется, что было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции.

Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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