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Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде

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Многодетная семья, некоторое время жившая в подъезде в Москве, будет проживать в социальном центре в комфортных условия, заявили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, когда решится вопрос с арендой квартиры, семье помогут с переездом, а также окажут помощь с детьми.

«Мы будем оставаться с семьёй на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов», — заявили в департаменте.

При этом, как отмечает РИА Новости, в настоящее время родители в семье получают все выплаты и льготы от города. Также будет оказана помощь с детьми и их занятиями.

Ранее прокуратура выясняла, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве.

Позже Омбудсмен в Москве Ольга Ярославская заявила, что мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице.

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