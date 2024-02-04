Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде
По данным ведомства, когда решится вопрос с арендой квартиры, семье помогут с переездом, а также окажут помощь с детьми.
«Мы будем оставаться с семьёй на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов», — заявили в департаменте.
При этом, как отмечает РИА Новости, в настоящее время родители в семье получают все выплаты и льготы от города. Также будет оказана помощь с детьми и их занятиями.
Ранее прокуратура выясняла, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве.
Позже Омбудсмен в Москве Ольга Ярославская заявила, что мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице.