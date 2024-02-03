Омбудсмен: мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ольгу Ярославскую.
«Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде», — сказала она, уточнив, что они в безопасности.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее стало известно, что столичная прокуратура выясняет, почему женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы.