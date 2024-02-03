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Омбудсмен: мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице

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Мать и дети, которые жили в подъезде в Москве, в данный момент находятся в социальной гостинице в безопасности.
Омбудсмен: мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ольгу Ярославскую.

«Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде», — сказала она, уточнив, что они в безопасности.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура выясняет, почему женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы.

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