Омбудсмен: мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице

Мать и дети, которые жили в подъезде в Москве, в данный момент находятся в социальной гостинице в безопасности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ольгу Ярославскую.

«Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде», — сказала она, уточнив, что они в безопасности.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура выясняет, почему женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы.