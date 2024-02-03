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МВД: в 2023 году выросло число россиян, не уведомивших о втором гражданстве

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МВД России в 2023 году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, не уведомивших о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году.
МВД: в 2023 году выросло число россиян, не уведомивших о втором гражданстве
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

За январь — декабрь 2023 года по этой статье КоАП было составлено 4585 административных протоколов. За этот же период 2022 года было составлено 2584 административных протокола.

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