В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна.

Об этом сообщил представитель объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

«Постановлен приговор... в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Мкртчян при оказании медицинской помощи осуждённому допустил халатность, повлёкшую смерть последнего.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента в Сургуте (ХМАО), где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы.