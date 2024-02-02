В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы
Об этом сообщил представитель объединённой пресс-службы судов Ростовской области.
«Постановлен приговор... в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Мкртчян при оказании медицинской помощи осуждённому допустил халатность, повлёкшую смерть последнего.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента в Сургуте (ХМАО), где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы.