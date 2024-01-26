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Бастрыкину доложат о гибели жительницы Сургута после отказа во врачебной помощи

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента в Сургуте (ХМАО), где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы.
Бастрыкину доложат о гибели жительницы Сургута после отказа во врачебной помощи
  • РИА Новости

О ходе и результатах проверочных мероприятий доложит руководитель СК по ХМАО Михаил Мокшин, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Об инциденте стало известно накануне. Женщина обратилась за врачебной помощью в ОКБ в Сургуте, где врачи, как считают родственники, не оказали ей должной медицинской помощи, в результате чего состояние пациентки резко ухудшилось и она скончалась.

В декабре Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после жалобы женщины из Ижевска на ненадлежащее оказание медицинской помощи.

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