Бастрыкину доложат о гибели жительницы Сургута после отказа во врачебной помощи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента в Сургуте (ХМАО), где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы.

О ходе и результатах проверочных мероприятий доложит руководитель СК по ХМАО Михаил Мокшин, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Об инциденте стало известно накануне. Женщина обратилась за врачебной помощью в ОКБ в Сургуте, где врачи, как считают родственники, не оказали ей должной медицинской помощи, в результате чего состояние пациентки резко ухудшилось и она скончалась.

В декабре Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после жалобы женщины из Ижевска на ненадлежащее оказание медицинской помощи.