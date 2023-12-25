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Бастрыкин поручил завести дело из-за жалоб женщины на врача в Ижевске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после жалобы женщины из Ижевска на ненадлежащее оказание медицинской помощи.
Бастрыкин поручил завести дело из-за жалоб женщины на врача в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на информационный центр СК.

По имеющейся информации, беременная жительница наблюдалась у частного врача и неоднократно высказывала ему жалобы на своё самочувствие. По мнению женщины, доктор оставлял это без внимания и не назначал ей необходимые обследования.

В другой клинике женщине экстренно провели операцию, но ребёнок родился с серьёзными проблемами со здоровьем.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по этому факту.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после смерти младенца в больнице в Пермском крае.

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