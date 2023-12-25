Бастрыкин поручил завести дело из-за жалоб женщины на врача в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на информационный центр СК.
По имеющейся информации, беременная жительница наблюдалась у частного врача и неоднократно высказывала ему жалобы на своё самочувствие. По мнению женщины, доктор оставлял это без внимания и не назначал ей необходимые обследования.
В другой клинике женщине экстренно провели операцию, но ребёнок родился с серьёзными проблемами со здоровьем.
Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по этому факту.
Ранее Бастрыкин поручил завести дело после смерти младенца в больнице в Пермском крае.