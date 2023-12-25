Бастрыкин поручил завести дело из-за жалоб женщины на врача в Ижевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после жалобы женщины из Ижевска на ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на информационный центр СК.

По имеющейся информации, беременная жительница наблюдалась у частного врача и неоднократно высказывала ему жалобы на своё самочувствие. По мнению женщины, доктор оставлял это без внимания и не назначал ей необходимые обследования.

В другой клинике женщине экстренно провели операцию, но ребёнок родился с серьёзными проблемами со здоровьем.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по этому факту.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после смерти младенца в больнице в Пермском крае.