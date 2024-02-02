Минздрав: в России не стали внедрять МКБ-11 из-за противоречий ценностям граждан
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Решение... принято в связи с большим количеством обращений граждан... в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее правительство приостановило действие плана мероприятий по внедрению в России МКБ-11 на 2021—2024 годы.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.