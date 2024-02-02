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Минздрав: в России не стали внедрять МКБ-11 из-за противоречий ценностям граждан

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В России приняли решение приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за противоречий ценностям граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Решение... принято в связи с большим количеством обращений граждан... в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее правительство приостановило действие плана мероприятий по внедрению в России МКБ-11 на 2021—2024 годы.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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