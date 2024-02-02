Прилепину вручили памятный знак фонда «Защитники Отечества»
- РИА Новости
«Мы вручаем этот знак самым ярким нашим партнёрам. Тем, кто вносит огромный вклад в поддержку наших ветеранов, в нашу работу. Захар, это заслуженный знак», — заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
Церемония награждения прошла на площадке выставки «Россия» в рамках презентации первого сборника рассказов о ветеранах СВО «Жизнь за други своя».
Ранее президент России Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.