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Прилепину вручили памятный знак фонда «Защитники Отечества»

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На выставке «Россия» на ВДНХ писателю Захару Прилепину вручили памятный знак фонда «Защитники Отечества» за поддержку ветеранов СВО.
Прилепину вручили памятный знак фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

«Мы вручаем этот знак самым ярким нашим партнёрам. Тем, кто вносит огромный вклад в поддержку наших ветеранов, в нашу работу. Захар, это заслуженный знак», — заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. 

Церемония награждения прошла на площадке выставки «Россия» в рамках презентации первого сборника рассказов о ветеранах СВО «Жизнь за други своя».

Ранее президент России Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

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