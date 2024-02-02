На выставке «Россия» на ВДНХ писателю Захару Прилепину вручили памятный знак фонда «Защитники Отечества» за поддержку ветеранов СВО.

«Мы вручаем этот знак самым ярким нашим партнёрам. Тем, кто вносит огромный вклад в поддержку наших ветеранов, в нашу работу. Захар, это заслуженный знак», — заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Церемония награждения прошла на площадке выставки «Россия» в рамках презентации первого сборника рассказов о ветеранах СВО «Жизнь за други своя».

Ранее президент России Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.