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В Ставрополе открыли Региональный информационный центр

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Открытие Регионального информационного центра Ставропольского края состоялось в пятницу, 2 февраля. Площадка начала работу на базе СтГАУ.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

Как отметил Владимиров, РИЦ станет ещё одной площадкой для взаимодействия органов власти с жителями.

Соглашение о создании Регионального информационного центра было подписано в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды коллективу газеты «Вечерняя Москва».

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