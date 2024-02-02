В Ставрополе открыли Региональный информационный центр
Об этом сообщает ИА «Победа26».
В церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.
Как отметил Владимиров, РИЦ станет ещё одной площадкой для взаимодействия органов власти с жителями.
Соглашение о создании Регионального информационного центра было подписано в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды коллективу газеты «Вечерняя Москва».