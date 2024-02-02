В Ставрополе открыли Региональный информационный центр

Открытие Регионального информационного центра Ставропольского края состоялось в пятницу, 2 февраля. Площадка начала работу на базе СтГАУ.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

Как отметил Владимиров, РИЦ станет ещё одной площадкой для взаимодействия органов власти с жителями.

Соглашение о создании Регионального информационного центра было подписано в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.

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