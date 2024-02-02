Путин заявил, что большинство россиян — с армией
Подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом, заявил президент России Владимир Путин.
- РИА Новости
«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами», — заявил Путин.
Он назвал это основой успеха российских бойцов.
Ранее Путин заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО.
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