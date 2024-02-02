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Россельхознадзор: произведённые до 31 января корма находятся под лабораторным контролем

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Россельхознадзора рассказали RT, что ведомство проводит непрерывный лабораторный мониторинг поступающих из-за рубежа кормов на соответствие требованиям России.
Россельхознадзор: произведённые до 31 января корма находятся под лабораторным контролем
  • РИА Новости

В пресс-службе отметили, что о выявленном нарушении в кормах Farmina Pet Foods Россельхознадзор информировал ведомство Сербии и просил провести расследование, а также прислать материалы о проведённых корректирующих мероприятиях.

По результатам анализа материалов будет рассмотрен вопрос о снятии ограничений, добавили в ведомстве.

Также там сообщили о проведении процедур по недопущению партии, в которой был выявлен недопустимый уровень мышьяка, в оборот.

«Та продукция, которая была произведена до 31 января, находится под усиленным лабораторным контролем. В случае выявления нарушений, она также не будет допущена в оборот. Вместе с тем судить о том, безопасен ли корм в полной мере для питомца, можно лишь по результатам лабораторных исследований на показатели безопасности», — заявили в пресс-службе.

Там также обратили внимание на то, что Россельхознадзор уже несколько лет ведёт системную работу в отношении контроля качества и безопасности кормовой продукции, поступающей из третьих стран.

«Проводится непрерывный лабораторный мониторинг поступающих из-за рубежа кормов на соответствие требованиям России, а также выездные инспекции предприятий-производителей», — заверили в организации.

Ранее Россельхознадзор ввёл в России временные ограничения на корма для животных компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.

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