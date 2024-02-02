В Удмуртии рассказали о ходе объединения станций скорой помощи

В Удмуртии завершат объединение станций скорой медицинской помощи до конца 2024 года. К присоединению готовят подстанции Воткинского и Шарканского районов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Для сотрудников станций только плюсы от объединения. Они будут работать в новых условиях. Будет выполнен ряд ремонтных работ на подстанциях. Мы будем видеть всю республику в одном диспетчерском центре — Республиканская станция скорой медицинской помощи», — заявил и. о. министра здравоохранения региона Сергей Багин.

По его словам, централизация станций позволит обеспечить своевременное принятие решений, контролировать маршрутизацию, госпитализацию больных и пострадавших.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», в Москве приняли решение выделить гранты трём стационарам на внедрение передовых методов лечения онкологии. Средства получат Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.