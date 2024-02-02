RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии рассказали о ходе объединения станций скорой помощи

Короткая ссылка
В Удмуртии завершат объединение станций скорой медицинской помощи до конца 2024 года. К присоединению готовят подстанции Воткинского и Шарканского районов.
В Удмуртии рассказали о ходе объединения станций скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Для сотрудников станций только плюсы от объединения. Они будут работать в новых условиях. Будет выполнен ряд ремонтных работ на подстанциях. Мы будем видеть всю республику в одном диспетчерском центре — Республиканская станция скорой медицинской помощи», — заявил и. о. министра здравоохранения региона Сергей Багин.

По его словам, централизация станций позволит обеспечить своевременное принятие решений, контролировать маршрутизацию, госпитализацию больных и пострадавших.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», в Москве приняли решение выделить гранты трём стационарам на внедрение передовых методов лечения онкологии. Средства получат Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить