В Оренбургской области почтили память героев Сталинградской битвы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер почтил память героев Сталинградской битвы.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал Паслера.

«Оренбуржцы, как и сотни тысяч советских солдат, отважно сражались за Сталинград. Имя шарлычанина, дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Александра Родимцева, я уверен, известно всем в нашем регионе», — заявил губернатор.

По его словам, легендарная 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева отличилась в боях за Сталинград.

Как отметил Паслер, в Оренбургской области живут участники тех исторических событий, и их мужество и отвага — пример для всех.

Ранее губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества и возложил цветы к Вечному огню на площади Павших Борцов в Волгограде.