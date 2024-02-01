К Вечному огню в Волгограде возложили цветы
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что в торжественном мероприятии также приняли участие ветераны, делегации из других регионов, почётные граждане области, депутаты, общественники, молодёжь.
К 81-й годовщине Сталинградской битвы для жителей региона подготовлена масштабная программа, включающая патриотические концерты, выставки, реконструкции, постановки, чествование ветеранов.
Ранее ветеран Сталинградской битвы 101-летняя Таисия Непогодина рассказала о работе в военных госпиталях.