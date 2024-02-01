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К Вечному огню в Волгограде возложили цветы

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Губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества и возложил цветы к Вечному огню на площади Павших борцов в Волгограде.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что в торжественном мероприятии также приняли участие ветераны, делегации из других регионов, почётные граждане области, депутаты, общественники, молодёжь.

К 81-й годовщине Сталинградской битвы для жителей региона подготовлена масштабная программа, включающая патриотические концерты, выставки, реконструкции, постановки, чествование ветеранов.

Ранее ветеран Сталинградской битвы 101-летняя Таисия Непогодина рассказала о работе в военных госпиталях.

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