Ветеран Сталинградской битвы рассказала о работе в военных госпиталях
- РИА Новости
«Я работала в госпитале. Врач, хирург и две сестры… В начале-то война далеко-далеко была. Мы только принимали раненых, потом стали эвакуированные появляться», — поделилась она в интервью газете «Известия».
По словам Непогодиной, сначала медиков эвакуировали на левый берег Волги, а потом за Дон, в Баскунчак, где открылся госпиталь для раненых.
Она добавила, что победа Советской армии была достигнута только благодаря силе воли красноармейцев.
«Был же приказ «Ни шагу назад!». За Волгой нам земли нет», — резюмировала ветеран войны.
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