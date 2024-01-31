Ветеран Сталинградской битвы рассказала о работе в военных госпиталях

Ветеран Сталинградской битвы 101-летняя Таисия Непогодина показала чудом сохранившуюся гимнастёрку, в которой прошла всю Великую Отечественную войну, и рассказала о работе в полевых госпиталях.

«Я работала в госпитале. Врач, хирург и две сестры… В начале-то война далеко-далеко была. Мы только принимали раненых, потом стали эвакуированные появляться», — поделилась она в интервью газете «Известия».

По словам Непогодиной, сначала медиков эвакуировали на левый берег Волги, а потом за Дон, в Баскунчак, где открылся госпиталь для раненых.

Она добавила, что победа Советской армии была достигнута только благодаря силе воли красноармейцев.

«Был же приказ «Ни шагу назад!». За Волгой нам земли нет», — резюмировала ветеран войны.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Попову с 101-летием.