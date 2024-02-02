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Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95%

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Российский президент Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.
Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
  • РИА Новости

Об этом он сказал на форуме «Всё для победы!».

«Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы», — сказал президент.

Он добавил, что морская составляющая ядерных сил обновлена почти на 100%.

По его словам, таких же результатов планируется добиться в оснащении армии и флота всей линейкой обычных вооружений, в том числе перспективными образцами нового поколения.

Также Путин назвал сплочённость и единство народа залогом побед России.

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