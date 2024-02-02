На Ставрополье проходят мероприятия по случаю Дня воинской славы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях сообщил, что в регионе подготовили выставки и другие мероприятия по случаю Дня воинской славы и 81-летия со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на сообщение губернатора в его Telegram-канале.

«Мы чтим героев Сталинграда. Большую работу по восстановлению исторической памяти о них ведут волонтёры-поисковики и активисты военно-исторического общества», — сказано в сообщении.

Владимиров отметил, что победа в Сталинградской битве стала важной переломной точкой в Великой Отечественной войне, и передал низкий поклон ветеранам, которые боролись за эту победу.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с членами областного правительства возложил цветы к Вечному огню в Самаре по случаю 81-й годовщины победы советских войск в битве под Сталинградом.