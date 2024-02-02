Суд в Ижевске отправил под домашний арест руководителя религиозной организации

Суд в Ижевске избрал меру пресечения руководителю местной религиозной организации, которого обвинили в психологическом насилии над прихожанами. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

В сообщении отмечается, что мужчина проводил на возмездной основе богослужения прихожанам, в ходе которых оказывал на них психологическое воздействие.

«Указанные выше действия совершались руководителем данной организации для дальнейшего получения денежных средств от прихожан, его деятельность также направлена на извлечение финансовой прибыли с подконтрольных адептов», — говорится в сообщении.

Фигуранта поместили под домашний арест на два месяца с установлением ряда запретов.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили организаторов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.