В Москве осудили организаторов экстремистской группировки «Свидетели Иеговы»
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Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на СК Москвы, в течение почти трёх лет они проводили собрания, вербовали новых членов секты и вели другую незаконную деятельность.
Отмечается, что злоумышленники с сентября 2017 по апрель 2020 года организовали в столице деятельность экстремистской организации. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах на юго-западе столицы.
На собраниях члены группировки изучали религиозную литературу и другие источники. Иногда собрания проводили онлайн.
Фигуранты дела получили от 6,5 до 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В 2017 году Минюст России распорядился приостановить деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы».
Позднее Верховный суд России признал экстремистской работу Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России и запретил его деятельность на территории страны.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.