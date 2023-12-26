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В Москве осудили организаторов экстремистской группировки «Свидетели Иеговы»

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В Москве вынесли приговор трём организаторам экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
В Москве осудили организаторов экстремистской группировки «Свидетели Иеговы»
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на СК Москвы, в течение почти трёх лет они проводили собрания, вербовали новых членов секты и вели другую незаконную деятельность. 

Отмечается, что злоумышленники с сентября 2017 по апрель 2020 года организовали в столице  деятельность экстремистской организации. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах на юго-западе столицы.

На собраниях члены группировки изучали религиозную литературу и другие источники. Иногда собрания проводили онлайн. 

Фигуранты дела получили от 6,5 до 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В 2017 году Минюст России распорядился приостановить деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы».

Позднее Верховный суд России признал экстремистской работу Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России и запретил его деятельность на территории страны.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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