В застроенных по реновации кварталах Москвы появится 200 тысяч рабочих мест
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, передаёт НСН.
По его словам, в новых домах уже запроектировано более 1 тыс. помещений для предприятий малого бизнеса, включая бытовые сервисы, магазины, аптеки и салоны красоты.
Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что такое наполнение кварталов реновации отвечает принципам комплексного развития территорий (КРТ).
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.