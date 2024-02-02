В застроенных по реновации кварталах Москвы появится 200 тысяч рабочих мест

В московских кварталах, построенных по программе реновации, появится в общей сложности более 200 тыс. дополнительных рабочих мест.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, передаёт НСН.

По его словам, в новых домах уже запроектировано более 1 тыс. помещений для предприятий малого бизнеса, включая бытовые сервисы, магазины, аптеки и салоны красоты.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что такое наполнение кварталов реновации отвечает принципам комплексного развития территорий (КРТ).

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.