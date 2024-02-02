Россияне перевели вдвое больше денег по СБП, чем годом ранее

В 2023 году россияне перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее, заявили в Центробанке России.

«Граждане перевели через СБП около 27,7 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что ещё активнее они оплачивали с помощью СБП товары и услуги — сумма покупок составила 3 трлн рублей. При этом стимулом к покупкам стала программа лояльности с кэшбеком.

При этом ранее РБК со ссылкой на данные центральных банков соседних стран сообщал, что объём переводов денежных средств из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию по итогам 2023 года снизился на 12%.

Также известно, что деньги в основном поступали через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.