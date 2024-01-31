РБК: переводы из России в соседние страны упали на 12%

Объём переводов денежных средств из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию по итогам 2023 года снизился на 12%.

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на данные центральных банков этих стран.

По итогам прошлого года в эти государства было отправлено $7,7 млрд. Сокращение объёмов переводов в первый раз было зафиксировано в II квартале 2023 года. Однако статистика не берёт в расчёт данные по переводам в Армению и Киргизию в декабре, поскольку регуляторы этих стран ещё не опубликовывали информацию за этот месяц.

Также сообщается, что деньги в основном поступали через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Ранее в Центробанке заявили, что в России запустили переводы по СБП в пять стран.