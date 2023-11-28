RT в Telegram
Подпишись

Центробанк: в России запустили переводы по СБП в пять стран

Короткая ссылка
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять государств стали доступны для россиян.

Об этом директор департамента национальной платёжной системы Центробанка России Алла Бакина заявила в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди этих государств — Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан.

Кроме того, Бакина заявила, что в СБП активно развивается международное направление, а для трансграничного взаимодействия необходимо желание другой стороны.

В августе Банк России сообщил, что количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через Систему быстрых платежей, превысило один миллион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить