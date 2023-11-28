Центробанк: в России запустили переводы по СБП в пять стран

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять государств стали доступны для россиян.

Об этом директор департамента национальной платёжной системы Центробанка России Алла Бакина заявила в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди этих государств — Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан.

Кроме того, Бакина заявила, что в СБП активно развивается международное направление, а для трансграничного взаимодействия необходимо желание другой стороны.

В августе Банк России сообщил, что количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через Систему быстрых платежей, превысило один миллион.