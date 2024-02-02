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Путин заявил об уверенности в желании жителей Крыма присоединиться к России

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Российский президент Владимир Путин заявил об уверенности в желании жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году.
Путин заявил об уверенности в желании жителей Крыма присоединиться к России
  • РИА Новости

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране, и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины, подавляющее большинство наших граждан думают так как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму», — заявил глава государства на встрече с представителями общественности в Тульской области.

По его словам, он был уверен, что и крымчане, и вся Россия «хотят этого возвращения на Родину так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

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