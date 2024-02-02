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Депутат Чепа: за отправкой формы ВСУ не стоят официальные структуры Китая

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Отправка груза с формой для ВСУ через Китай, который обнаружили на российской таможне, не повлияет на отношения России и КНР, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что за этим стоят коммерческие организации, а не официальные структуры.
Депутат Чепа: за отправкой формы ВСУ не стоят официальные структуры Китая
  • РИА Новости

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — приводит «Лента.ру» его слова.

Чепа призвал тщательнее отслеживать перемещение грузов.

Ранее сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.

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