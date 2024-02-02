Депутат Чепа: за отправкой формы ВСУ не стоят официальные структуры Китая
- РИА Новости
«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — приводит «Лента.ру» его слова.
Чепа призвал тщательнее отслеживать перемещение грузов.
Ранее сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.