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В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

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Сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.
В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

По его словам, при просвечивании контейнеров было зафиксировано, что плотность ткани у одежды иная, нежели чем у спортивной, из-за чего и было принято решение провести досмотр содержимого.

«Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — цитирует его ТАСС.

Всего сотрудниками таможни было изъято восемь контейнеров. Досмотр их содержимого продолжается.

Как пишет ТАСС, начальник таможни добавил, что баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. 

Также Игнатьев добавил, что по данному вопросу уже работает ФСБ. На бирках не указан изготовитель, однако на украинском языке прописано, что это военная форма.

«Досматривать будем ещё примерно неделю. Уголовного дела ещё нет», — заключил он.

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