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Адвокат Аржанникова рассказала, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

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Адвокат Анна Аржанникова рассказала, кто в любом случае может претендовать на наследственное имущество.
Адвокат Аржанникова рассказала, кто имеет право на обязательную долю в наследстве
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что к таким лицам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

«Нетрудоспособными иждивенцами могут быть как родственники, так и не родственники. Условие: эти лица должны не менее года до смерти наследодателя находиться на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет», — уточнила Аржанникова.

По её словам, в эту категорию попадёт, например, несовершеннолетний ребёнок от предыдущего брака супруга или супруги наследодателя, проживавший с ним, даже если не было процедуры усыновления.

Претенденты на наследство вправе оспорить завещание в суде, но основания должны быть серьёзными.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора.

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