Песков: ведётся подготовка к посланию президента к Федеральному собранию

Сейчас ведётся подготовка к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал называть дату мероприятия.

В декабре спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.