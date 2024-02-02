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Песков: ведётся подготовка к посланию президента к Федеральному собранию

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Сейчас ведётся подготовка к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: ведётся подготовка к посланию президента к Федеральному собранию
  • РИА Новости

Он не стал называть дату мероприятия.

В декабре спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.

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