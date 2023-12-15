Володин пообещал выполнить послание Федеральному собранию в начале 2024 года

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.

В ходе встречи лидеров фракций с российским президентом Владимиром Путиным он отметил, что на данный момент послание Федеральному собранию исполнено на 90%.

«В этой части принято 67 законов, пять законопроектов находятся на рассмотрении и готовятся ко второму чтению и два закона мы ожидаем от правительства, пока они не внесены», — цитирует его РИА Новости.

Володин добавил, что в начале 2024 года послание будет исполнено на 100%.

3 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не определился со сроками оглашения послания Федеральному собранию в 2023 году.