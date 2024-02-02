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Нижегородскую башню подсветят в честь юбилея лётчика Валерия Чкалова

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В Нижнем Новгороде на телебашне появится тематическая подсветка в честь 120-летия со дня рождения лётчика Валерия Чкалова.
Нижегородскую башню подсветят в честь юбилея лётчика Валерия Чкалова
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областной радиотелевизионный передающий центр.

На телевышке с 18:30 до 23:00 будут показываться изображения самолёта, силуэт памятника лётчику, вращающиеся лопасти самолётного винта, а также фразы «Валерий Чкалов», «120 лет», «Лётчик-испытатель», «Герой Советского Союза», «Москва — Северный полюс — Ванкувер».

Также стало известно, что в городе на Чкаловской лестнице боле 1 тыс. человек создали инсталляцию в виде известного маршрута лётчика, передаёт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Глеба Никитина.

Первый беспосадочный авиаперелёт из СССР в США через Северный полюс длительностью более 63 часов совершили Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков в 1937 году.

Ранее сообщалось, что выставка «Покоряя Арктику» открылась в Музее современной истории России. Она приурочена к 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова и 130-летию со дня рождения исследователя Ивана Папанина.

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