Нижегородскую башню подсветят в честь юбилея лётчика Валерия Чкалова
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областной радиотелевизионный передающий центр.
На телевышке с 18:30 до 23:00 будут показываться изображения самолёта, силуэт памятника лётчику, вращающиеся лопасти самолётного винта, а также фразы «Валерий Чкалов», «120 лет», «Лётчик-испытатель», «Герой Советского Союза», «Москва — Северный полюс — Ванкувер».
Также стало известно, что в городе на Чкаловской лестнице боле 1 тыс. человек создали инсталляцию в виде известного маршрута лётчика, передаёт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Глеба Никитина.
Первый беспосадочный авиаперелёт из СССР в США через Северный полюс длительностью более 63 часов совершили Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков в 1937 году.
Ранее сообщалось, что выставка «Покоряя Арктику» открылась в Музее современной истории России. Она приурочена к 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова и 130-летию со дня рождения исследователя Ивана Папанина.