Председатель ЛДПР Слуцкий рассказал о подборе актёров для фильма про Жириновского

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал RT подробности о подготовке фильма о Владимире Жириновском.

«Впервые мы снимаем игровой фильм о политическом деятеле, сыгравшем ключевую роль в истории новой России. Владимир Жириновский остаётся самым узнаваемым политиком страны из непрезидентов. После ухода из жизни он перешёл в цифровое пространство. Его прошлые высказывания, выступления, фотографии набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Пророчества Жириновского продолжают сбываться. В его наставлениях люди до сих пор находят ответы на самые острые вопросы внутренней жизни страны и международных отношений», — подчеркнул он.

По словам собеседника RT, фильм в том числе раскроет для молодого поколения жизненный путь Жириновского.

«Уверен, фильм о жизни Жириновского, его становлении как политика станет очень популярным. Для кого-то Владимир Вольфович обязательно станет примером, а для нас, тех, кто разделяет идеи Жириновского, — данью уважения к его заслугам. Сейчас прорабатываем сценарий, подбираем актёров. Кто будет играть главную роль, пока раскрывать не будем», — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что в России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.