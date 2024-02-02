В Госдуме прокомментировали случаи с высадкой детей из транспорта

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала случаи с высадкой детей из транспорта в ряде регионов.

«Большинство незаконно высаженных из транспорта детей постесняются или просто побоятся пожаловаться взрослым. При этом далеко не каждый родитель будет предавать огласке случай неуплаты за проезд его ребёнком и последующей за этим высадке, если только ситуация не была вопиющей: низкая температура, удалённость точки высадки и прочее», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, транспортным компаниям для сохранения репутации стоит применять собственные дисциплинарные взыскания к сотрудникам, которые допускают нарушения против детей.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, один из авторов законопроекта о штрафах за высадку инвалидов Владимир Сипягин выразил уверенность, что многие водители не знают, что высадка несовершеннолетних грозит штрафом в 5 тыс. рублей.

«Руководители компаний просто не доносят эту информацию до тех, кто каждый день выходит в рейсы», — сказал он.

Как отметил Сипягин, суммы взысканий нужно повышать, учитывая, к каким последствиям может привести высадка из транспорта детей, например, на мороз.

«Суммы взысканий надо повышать. Это может произойти уже ко второму чтению законопроекта о штрафах за высадку инвалидов первой группы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки из автобуса в Перми десятилетнего школьника. Ребёнок был вынужден добираться до дома пешком.