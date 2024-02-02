Три человека погибли в результате ДТП в Тюменской области

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в 145 км от села Увата в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

На 439-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Suzuki и Toyota. По предварительным данным, водитель Suzuki выехал на встречную полосу, совершая манёвр обгона.

Уточняется, что от удара Suzuki отбросило на обгоняемый большегруз, а следом ещё на два грузовика.

«Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров Suzuki», — говорится в заявлении ведомства.

На месте аварии работают экипажи ДПС.

Ранее три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.