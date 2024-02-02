RT в Telegram
Подпишись

Три человека погибли в результате ДТП в Тюменской области

Короткая ссылка
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в 145 км от села Увата в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

На 439-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Suzuki и Toyota. По предварительным данным, водитель Suzuki выехал на встречную полосу, совершая манёвр обгона.

Уточняется, что от удара Suzuki отбросило на обгоняемый большегруз, а следом ещё на два грузовика.

«Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров Suzuki», — говорится в заявлении ведомства.

На месте аварии работают экипажи ДПС.

Ранее три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить