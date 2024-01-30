Три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Саратовской области

Три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.

Об этом заявил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В Telegram он написал, что автомобили Hyundai и Kia столкнулись вблизи села Безымянное в Энгельсском районе.

«В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали», — сообщил он.

Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее в МВД России заявили, что трое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения КамАЗа и трёх легковых автомобилей на границе Соль-Илецкого городского округа и Оренбургского района.