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Три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Саратовской области

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Три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.
Три человека погибли, двое пострадали в результате аварии в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В Telegram он написал, что автомобили Hyundai и Kia столкнулись вблизи села Безымянное в Энгельсском районе.

«В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали», — сообщил он.

Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее в МВД России заявили, что трое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения КамАЗа и трёх легковых автомобилей на границе Соль-Илецкого городского округа и Оренбургского района.

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