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Пять человек погибли при столкновении КамАЗа и трёх легковушек под Оренбургом

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Трое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения КамАЗа и трёх легковых автомобилей на границе Соль-Илецкого городского округа и Оренбургского района. Об этом сообщило МВД России.
Пять человек погибли при столкновении КамАЗа и трёх легковушек под Оренбургом
  • globallookpress.com

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, а также следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД.

Также пожарный расчёт ГУ МЧС России по Оренбургской области и аварийно-спасательная служба предотвратили возможность возгорания автомобилей и деблокировали из машин пострадавших и погибших.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика на Ставрополье.

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