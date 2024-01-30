Пять человек погибли при столкновении КамАЗа и трёх легковушек под Оренбургом
- globallookpress.com
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, а также следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД.
Также пожарный расчёт ГУ МЧС России по Оренбургской области и аварийно-спасательная служба предотвратили возможность возгорания автомобилей и деблокировали из машин пострадавших и погибших.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика на Ставрополье.