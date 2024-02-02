Почти половина россиян обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто

Исследование показало, что почти половина россиян (45%) прежде всего обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.

Также выяснилось, что 35% автолюбителей выбирают машину популярной марки, а для 19% респондентов решающим фактором будет стоимость.

Из пожеланий к комплектации 21% опрошенных обратили внимание на наличие ассистента парковки, панорамную крышу выбрали 19%, автоматическую парковку — 19%, систему полного привода — 17%.

Ранее сообщалось, что в России за год вдвое выросло число представляющих китайские бренды автодилеров.