Почти половина россиян обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.
Также выяснилось, что 35% автолюбителей выбирают машину популярной марки, а для 19% респондентов решающим фактором будет стоимость.
Из пожеланий к комплектации 21% опрошенных обратили внимание на наличие ассистента парковки, панорамную крышу выбрали 19%, автоматическую парковку — 19%, систему полного привода — 17%.
Ранее сообщалось, что в России за год вдвое выросло число представляющих китайские бренды автодилеров.