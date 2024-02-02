RT в Telegram
Подпишись

Почти половина россиян обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто

Короткая ссылка
Исследование показало, что почти половина россиян (45%) прежде всего обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто.
Почти половина россиян обращают внимание на комплектацию при покупке нового авто
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.

Также выяснилось, что 35% автолюбителей выбирают машину популярной марки, а для 19% респондентов решающим фактором будет стоимость.

Из пожеланий к комплектации 21% опрошенных обратили внимание на наличие ассистента парковки, панорамную крышу выбрали 19%, автоматическую парковку — 19%, систему полного привода — 17%.

Ранее сообщалось, что в России за год вдвое выросло число представляющих китайские бренды автодилеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить