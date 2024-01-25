В России за год вдвое выросло число представляющих китайские бренды автодилеров
Всего по состоянию на середину января в России насчитывается 3653 автодилера — на 15% больше, чем год назад, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Между тем доля дилеров отечественных марок также выросла за год — с 14,3%, до 14,7%.
Напротив, у европейских марок стало в 3,5 раза меньше автодилеров (с 22,8 до 6,5%), у японских их количество уменьшилось с 16,4 до 10,6%, у корейских — с 12,5 до 7,4%, а у американских — с 0,7 до 0,4%.
Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.